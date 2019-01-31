Оппозиция в Бангладеш организовала демонстрацию против нового правительства

Дакка, , 13:42 — REGNUM Представители оппозиционной Бангладешской националистической партии (БНП) организовали массовую демонстрацию: участники акции выражают протест против работы первой сессии Национального собрания (парламента) страны. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», 30 января протестующие заняли тротуары перед Пресс-клубом («Домом журналиста») столицы и развернули растяжки с антиправительственными лозунгами.

По словам заместителя генерального секретаря БНП Рухула Кабира Ризви, текущая сессия парламента «войдет в историю как собрание властолюбивых, но не имеющих права на эту власть людей».

Первая сессия парламента проходит без парламентариев от оппозиционного блока. Восемь членов парламента (пять из которых принадлежат к БНП, а еще три — к другим оппозиционным партиям) не стали принимать присягу в знак протеста против разгромного поражения на XI парламентских выборах.