Симферополь, , 11:31 — REGNUM В зоне риска разжигания национальных конфликтов могут оказаться любые национальные республики России, однако наибольшую опасность для неё представляет экономический сепаратизм. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«В республиках Северного Кавказа или Татарии, где помимо национального фактора, играет роль ещё и религиозный момент. Уже и в Якутии, казалось бы, совершенно чуждой сепаратизму, отмечены случаи намеренного разжигания вражды. Я бы ещё обратил внимание на опасность экономического сепаратизма. Лозунг «хватит кормить Москву!» может подхватить любой регион, особенно отдалённые регионы Сибири и Дальнего Востока», — добавил Дмитрий Родионов, напомнив, что украинский сепаратизм в СССР начинался именно с идеи об избавлении от «нахлебников-москалей», а национализм, возвеличивание Бандеры, искажение истории — всё это пришло потом.

Он также подчеркнул, что если с противостоянием этническому и религиозному сепаратизму отечественные власти и спецслужбы пока худо-бедно справляются, то с сепаратизмом экономическим всё гораздо сложнее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители украинских властей заявили, что Киев будет работать на раскол России с помощью поддержки внутреннего сепаратизма в регионах.