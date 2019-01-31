Четверг, 31 Января 2019 года
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«У нас других проблем много» — глава Сената о переименовании Казахстана

Политика

Депутат предложил переименовать Республику Казахстан в «Казахскую Республику»

Астана, 31 января 2019, 11:28 — REGNUM  Для переименования Республики Казахстан в «Казахскую Республику» никаких оснований нет, заявил председатель Сената парламента республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 31 января агентство «КазТАГ».

Сенатор отметил, что от Республики Казахстан было подписано большое количество международных документов. Токаев добавил:

«Нет никакого смысла и никакого основания переименовывать государство. У нас других проблем много».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе депутат Мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев направил обращение председателю правительства республики Бакытжану Сагинтаеву с предложением переименовать Республику Казахстан в «Казахскую Республику».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане депутат предложил вернуть название «Казахская Республика»

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Политическая жизнь Казахстана
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