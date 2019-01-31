«У нас других проблем много» — глава Сената о переименовании Казахстана

Астана, , 11:28 — REGNUM Для переименования Республики Казахстан в «Казахскую Республику» никаких оснований нет, заявил председатель Сената парламента республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает 31 января агентство «КазТАГ».

Сенатор отметил, что от Республики Казахстан было подписано большое количество международных документов. Токаев добавил:

«Нет никакого смысла и никакого основания переименовывать государство. У нас других проблем много».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе депутат Мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев направил обращение председателю правительства республики Бакытжану Сагинтаеву с предложением переименовать Республику Казахстан в «Казахскую Республику».

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