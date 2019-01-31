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Глава парламента Косово Кадри Весели планирует занять пост премьера

Политика

Глава Кувенда Косово и одновременно глава ПДК заявил о своем намерении переизбираться на пост главы партии и баллотироваться на пост премьер-министра

Приштина, 31 января 2019, 13:29 — REGNUM  30 января глава парламента Косово и глава демократической партии Косово Кадри Весели рассказал о своих намерениях снова принять участие в гонке за пост председателя ПДК и затем побороться за пост премьер-министра Косово.

В эфире передачи «Debat Plus» на канале RTV Dukagjini, Весели заявил, что во время гонки на пост председателя ПДК хотел бы соревноваться с сильными, а не фиктивными кандидатами.

«Совет ПДК может постановить также и об избрании меня в упрощенном порядке. Однако я говорю о подготовительном процессе, во время которого должны соревноваться нескольку кандидатов на пост главы. Я не желаю участвовать в конкурсе из одного человека только для обмана».

Также Весели заявил о том, что на следующих парламентских выборах ПДК не будет вступать в коалиции:

«Во имя Господа, я подам свою кандидатуру на пост премьер-министра и другого выбора нет. Мы пойдем в одиночку, с очень ясной платформой. Единой правоцентристской консервативной платформой», — заявил Весели.

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Зарубежная хроника
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