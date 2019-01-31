Глава управления Сербии по Косово провел закрытую встречу с сербами края

Приштина, , 12:52 — REGNUM Глава Управления по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич провел встречу с представителями сербской общины в Косово в городе Звечан.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», представители СМИ на встречу допущены не были.

После Джурич сообщил, что встреча была посвящена обсуждению серьезных проблем, с которыми сталкивается сербский народ в Косово, и подчеркнул, что в последнее время стали участятся попытки «расколоть политическое и институциональное единство сербов края — как снаружи, так и изнутри», «ослабить сербский народ различными способами давления».

Как сообщает радио «Свободная Европа», к участникам встречи обратился по телефону президент Сербии Александр Вучич, который призвал соотечественников к единению и сохранению спокойствия в наступающий период.

Также Джурич рассказал, что в ходе встречи шло обсуждение 141 проекта, который Сербия реализует в Косово — новые школы, дороги и больницы.

Как заявил глава парламентской фракции в Кувенде «Сербский список» Горан Ракич, косовские сербы каждый день слышат «непонятные угрозы от политиков из Приштины, среди которых и интеграция Митровицы», причем их «целью является не экономическая интеграция Митровицы, но этнические чистки сербов на севере Митровицы».

Напомним, институты власти частично признанной республики не полностью контролируют Митровицу, формально находящуюся в составе Косово. Сербия инвестировала в развитие региона свыше 200 миллионов евро.

«Мы решили оставаться едины, к чему и призвал нас президент Вучич, поскольку сербское государство сильно и с нами», — заявил Ракич.