Президент Сербии Александр Вучич совершит визит в Албанию в марте

Тирана, , 18:16 — REGNUM 7−8 марта в Тиране будет проходить саммит, в котором примут участие руководители всех балканских государств. Поводом к собранию стало планируемое заключение окончательного соглашения между Косово и Сербией, возможным итогом которого может стать обмен территориями между двумя республиками.

29 января, на встрече со своим словенским коллегой Борутом Пахором, президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое намерение участвовать в Саммите.

В ходе беседы Вучич и Пахор обсудили проблему пересмотра территории Косово. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Вучич призвал соотечественников учитывать интересы албанцев, в то время как словенский лидер акцентировал внимание на важности будущего соглашения для всего региона и в этой связи подчеркнул важность будущего саммита в Тиране:

«Для того, чтобы не привести к возникновению новых проблем в регионе, этот процесс должен в первую очередь проходить в атмосфере терпимости, взаимного доверия и устремленности к миру. Я бы не сказал, что это уже само по себе решение, но был бы очень, очень осторожен», — заявил Пахор.