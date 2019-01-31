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Президент Сербии Александр Вучич совершит визит в Албанию в марте

Политика

7 марта он приедет в Албанию с визитом для участия в саммите, который пройдет в Тиране

Тирана, 31 января 2019, 18:16 — REGNUM  7−8 марта в Тиране будет проходить саммит, в котором примут участие руководители всех балканских государств. Поводом к собранию стало планируемое заключение окончательного соглашения между Косово и Сербией, возможным итогом которого может стать обмен территориями между двумя республиками.

29 января, на встрече со своим словенским коллегой Борутом Пахором, президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое намерение участвовать в Саммите.

В ходе беседы Вучич и Пахор обсудили проблему пересмотра территории Косово. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Вучич призвал соотечественников учитывать интересы албанцев, в то время как словенский лидер акцентировал внимание на важности будущего соглашения для всего региона и в этой связи подчеркнул важность будущего саммита в Тиране:

«Для того, чтобы не привести к возникновению новых проблем в регионе, этот процесс должен в первую очередь проходить в атмосфере терпимости, взаимного доверия и устремленности к миру. Я бы не сказал, что это уже само по себе решение, но был бы очень, очень осторожен», — заявил Пахор.

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Зарубежная хроника
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