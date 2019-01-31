Парламент Македонии отклонил предложение о повторном референдуме

Скопье, , 12:17 — REGNUM 30 января парламент Македонии отклонил как противоречащую законодательству инициативу Тодора Петрова о проведении повторного уточняющего референдума о названии страны по всей территории республики Македония в случае, если в поддержку данной инициативы будет хотя бы 150 000 подписей.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в поддержку данного решения подали голос 49 депутатов, против — девять; три депутата воздержались от участия в голосовании.

Согласно принятому парламентом решению, данная инициатива несостоятельна, поскольку противоречит пункту 24 статьи 2 Закона о референдуме и других формах выражения воли граждан, в котором перечисляются субъекты, имеющие право на выдвижение инициативы о проведении референдума, а также пунктам 25 и 26 данной статьи, которая перечисляет случаи, в которых может проводиться уточняющий референдум.