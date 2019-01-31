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На Украине официально опубликован закон о «церковном рейдерстве»

Политика

Всем несогласным предложено создать свои общины

На Украине официально опубликован закон о «церковном рейдерстве»
Иллюстрация: President.gov.ua
Украинские раскольники

Киев, 31 января 2019, 11:17 — REGNUM  Закон о порядке изменения подчинённости религиозных общин опубликован в парламентской газете «голос Украины», сообщил 31 января телеканал 112.ua.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации. Он предоставляет религиозной общине сменить свою подчинённость путём голосования 2\3 членов общины.

Результаты голосования должны быть заверены подписями членов общины. Все несогласные с таким решением могут создать свою общину.

Документы о переподчинении общины будут подаваться в центральные органы исполнительной власти.

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Напомним, скандальный закон был принят Верховной радой в конце 2018 года для того, чтобы перевести приходы канонической Украинской православной церкви в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ).

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Отметим, ПЦУ на Украине никак не зарегистрирована, поэтому общины переходят в религиозную организацию «Киевский патриархат», которая является частью ПЦУ.

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