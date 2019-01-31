Кувенд Косово ратифицировал ряд соглашений с Францией и Австрией

Приштина, , 11:59 — REGNUM 30 января Кувенд (парламент) Косово ратифицировал ряд международных соглашений с Францией и Австрией.

Был принят закон о ратификации договоров о кредите между Республикой Косово и организацией «Unicredit Bank Austria Ag» на реализацию проекта системы отвода сточных вод в общине Подуево (община на юго-востоке Косово с центром в городе Подуево), а также на реализацию проекта по строительству системы водоснабжения в общине Грачаница.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», также в ходе данного заседания парламента был одобрен закон о ратификации соглашения между посольством Франции в Приштине и министерством образования, науки и технологий Косово о совместном финансировании стипендий для магистрантов.

Закон о ратификации пятого дополнительного протокола к Соглашению о внесении поправок и расширении Соглашения о свободной торговле в Центральной Европе не набрал достаточного количества голосов.