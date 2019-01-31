Четверг, 31 Января 2019 года
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Кувенд Косово ратифицировал ряд соглашений с Францией и Австрией

Политика

Косово заключило с Австрией два договора о кредитовании проектов по строительству систем водоотвода и водоснабжения в южных общинах края и договор о совместном финансировании стипендий для студентов магистратуры с Францией

Приштина, 31 января 2019, 11:59 — REGNUM  30 января Кувенд (парламент) Косово ратифицировал ряд международных соглашений с Францией и Австрией.

Был принят закон о ратификации договоров о кредите между Республикой Косово и организацией «Unicredit Bank Austria Ag» на реализацию проекта системы отвода сточных вод в общине Подуево (община на юго-востоке Косово с центром в городе Подуево), а также на реализацию проекта по строительству системы водоснабжения в общине Грачаница.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», также в ходе данного заседания парламента был одобрен закон о ратификации соглашения между посольством Франции в Приштине и министерством образования, науки и технологий Косово о совместном финансировании стипендий для магистрантов.

Закон о ратификации пятого дополнительного протокола к Соглашению о внесении поправок и расширении Соглашения о свободной торговле в Центральной Европе не набрал достаточного количества голосов.

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Зарубежная хроника
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