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Казахстан призвал тюркские страны вступить в технологический альянс

Политика

В Казахстане считают, что в информационной сфере кроется большой потенциал сотрудничества между тюркскими странами

Астана, 31 января 2019, 11:18 — REGNUM  Казахстан призвал страны-члены Совета содружества тюркоязычных государств усилить интеграцию в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом заявил министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев, сообщает 31 января агентство «Казинформ».

По его словам, в информационной сфере кроется большой потенциал сотрудничества между тюркскими странами. В ходе совещания министров, ответственных за развитие информационных технологий в Совете содружества тюркоязычных государств, Абаев рассказал о достижениях в Казахстане.

Он добавил, что страны Евразийского экономического союза планируют подписать декларацию об интеграции технопарков и призвал тюркские страны присоединиться к создаваемому альянсу.

Напомним, 31 января в Алма-Ате проходит третье заседание министров Совета содружества тюркоязычных государств, которые отвечают за развитие информационно-коммуникационных технологий.

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