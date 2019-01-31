«Капитализм без правил — это воровство»: американский сенатор Уоррен

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен, которую периодически обвиняют в симпатиях к социализму, заявила в интервью Bloomberg, что она — не социалист, но сторонник капитализма с серьезными правилами.

«Я верю в капитализм, — говорит Уоррен, — я вижу богатство, которое может быть произведено, но давайте быть честными: капитализм без правил — это воровство».

Уоррен, которая проводит кампанию за выдвижение демократического кандидата на пост президента, отказалась наравне в сенатором Берни Сандерсом считаться социалистом, но подвергла критике существующую в США экономическую модель. По ее мнению, бизнес-модель, построенная на надувательстве, была не капитализмом — потому что капитализм требует жестких правил.

Недавно Уоррен призвала ввести новый налог на богатство для очень богатых граждан, а также отказалась поддержать идею ликвидации частного медицинского страхования в пользу правительственного плана, отметив, что поддержала несколько версий законодательства, призванного распространить государственное здравоохранение на все население.

Напомним, Уоррен является активным оппонентом политики Дональда Трампа. В октябре она заявила по поводу промежуточных выборов (переизбрание Палаты представителей и трети сената), что нужно «выбрать новое руководство».