В США террористов Идлиба позиционируют как конструктивную силу — Захарова

Москва, , 10:58 — REGNUM В СМИ США начали позиционировать террористов в Идлибе как конструктивную силу, способной навести порядок в этом сирийском регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы обратили внимание на публикацию — мы считаем её абсолютно одиозной — в издании New York Times от 26 января, в которой отмечается, что Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чуть ли не либеральными методами осуществляет административное правление в Идлибе. Это же надо до такого додуматься? Одна из ведущих американских газет просто выставляет террористов некой конструктивной силой, которая якобы способна навести порядок и снизить уровень насилия в этой провинции! Это что-то новенькое», — заявила Захарова.

Она напомнила, что Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесена в санкционный список Совета Безопасности ООН как террористическая организация, таковой она признаётся и в Соединённых Штатах Америки.

«Примечательно, что факты регулярных обстрелов из Идлиба по позициям сирийских военнослужащих авторами статьи просто не приводятся. Хотя мы ранее все эти цифры озвучивали: только за последние пять месяцев зафиксировано свыше тысячи случаев нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков Идлибской зоны деэскалации», — добавила официальный представитель МИД РФ.