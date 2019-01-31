В Малайзии к присяге приведен новый султан

Куала-Лумпур, , 11:19 — REGNUM В Малайзии прошла коронация нового султана страны Ахмада Шаха, ставшего 16-м монархом на данном посту, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

В церемонии приняли участие высокопоставленные политики, среди которых был премьер-министр страны Махатхир Мохамад. Новый султан является наследственным правителем штата Паханг, он был избран султаном сроком на пять лет.

Напомним, Малайзия является конституционной монархией, должность султана является номинальной, вся основная власть сосредоточены в руках правительства и премьер-министра.

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