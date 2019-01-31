Четверг, 31 Января 2019 года
11:19:29 МСК

В Малайзии к присяге приведен новый султан

Политика

МОнарх в стране фигура номинальная

Куала-Лумпур, 31 января 2019, 11:19 — REGNUM  В Малайзии прошла коронация нового султана страны Ахмада Шаха, ставшего 16-м монархом на данном посту, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

В церемонии приняли участие высокопоставленные политики, среди которых был премьер-министр страны Махатхир Мохамад. Новый султан является наследственным правителем штата Паханг, он был избран султаном сроком на пять лет.

Напомним, Малайзия является конституционной монархией, должность султана является номинальной, вся основная власть сосредоточены в руках правительства и премьер-министра.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малайзии выбрали нового султана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить