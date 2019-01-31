В Сирии продолжаются попытки инсценировать применение химического оружия

Москва, , 10:49 — REGNUM В Идлибской зоне деэскалации в Сирии продолжает сохраняться напряжённость. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Не спадает напряжённость вокруг Идлибской зоны деэскалации. Хозяйничающие там боевики нусровского альянса Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только осуществляют ежедневные обстрелы близлежащих населённых пунктов, но и активно наращивают группировки своих сил вблизи линии соприкосновения с сирийскими правительственными силами», — заявила Захарова.

При этом серьёзную озабоченность МИД РФ вызывают и поступающие сообщения о том, что «террористы не оставляют попыток инсценировать применение химического оружия против мирного населения».

«По имеющейся информации, группа активистов «Белых касок» заготовила в нескольких больницах Идлиба необходимое оборудование для проведения съёмок подобных провокационных акций», — указала дипломат.