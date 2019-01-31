Индонезия приглашает комиссара ООН по правам человека посетить Папуа

Женева, Швейцария, , 10:40 — REGNUM Постоянный представитель Индонезии при Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях в Женеве Хасан Кляйб заявил, что правительство Индонезии приглашает Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Папуа, чтобы ознакомиться с гуманитарной ситуацией в индонезийской провинции, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что точная дата возможного визита пока не установлена.

Постоянный представитель Индонезии при ООН провел в октябре 2018 года двустороннюю встречу с Мишель Бачелет, где стороны обсудили порядок и время визита в Папуа.

«Как ожидается, визит состоится в 2019 году», — заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии решительно осудил шаги правительства Вануату, которое «обмануло» Верховного комиссара ООН по правам человека, включив члена группы сепаратистского движения за независимость индонезийской провинции Западное Папуа Бенни Венда в делегацию Вануату.

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