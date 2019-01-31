Четверг, 31 Января 2019 года
10:30:05 МСК

Венесуэла срочно отзывает из США сотрудников Citgo Petroleum

Политика

Данный шаг Каракас предпринял в связи со введенными ранее экономическими санкциями США

Лондон, 31 января 2019, 10:29 — REGNUM  Власти Венесуэлы информировали сотрудников нефтяной компании Citgo Petroleum, работающих в США, о необходимости срочного возвращения на родину. Об этом сообщает Reuters.

По информации источников агентства, десятки сотрудников предприятия должны вернуться в Венесуэлу до конца февраля. Отмечается, что данный шаг Каракас предпринял в связи со введенными ранее экономическими санкциями США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что санкции США привели к тому, что нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA начала переговоры с крупными покупателями о переоформлении контрактов.

Читайте также: PDVSA начала искать пути обхода санкций США — Reuters

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции США против Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить