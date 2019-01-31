Венесуэла срочно отзывает из США сотрудников Citgo Petroleum

Лондон, , 10:29 — REGNUM Власти Венесуэлы информировали сотрудников нефтяной компании Citgo Petroleum, работающих в США, о необходимости срочного возвращения на родину. Об этом сообщает Reuters.

По информации источников агентства, десятки сотрудников предприятия должны вернуться в Венесуэлу до конца февраля. Отмечается, что данный шаг Каракас предпринял в связи со введенными ранее экономическими санкциями США.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что санкции США привели к тому, что нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA начала переговоры с крупными покупателями о переоформлении контрактов.

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