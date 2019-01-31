Четверг, 31 Января 2019 года
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США призвали страны придерживаться ядерного нераспространения

Политика

Ряд стран нарушает соглашение, развивая новые системы

Вашингтон, 31 января 2019, 10:29 — REGNUM  США призвали постоянных членов Совета Безопасности ООН придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает американское агентство Associated Press.

С соответствующим заявлением в Пекине выступила 31 января Андреа Томпсон, заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Она подчеркнула, что ряд стран нарушают этот документ, разрабатывая новые оружейные программы.

Напомним, ранее в администрации американского президента Дональда Трампа подчеркнули, что основной причиной выхода Вашингтона из заключенного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был Китай, не являющийся стороной в этом соглашении.

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Ядерное оружие
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