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Экс-министр Кот-д'Ивуара получил тюремный срок за публикацию в соцсети

Политика

Экс-министр назвал дело против него политическим

Ямусукро, 31 января 2019, 10:33 — REGNUM  Бывший член парламента и министр спорта Кот-д'Ивуара Алайн Лобогнан приговорен к заключению сроком на один год за распространение ложной информации в социальной сети Twitter. Об этом сообщает BBC Swahili.

9 января Лобогнан написал на своей странице в социальной сети Twitter, что «глава расследований выдал ордер на арест одного из членов парламента». Эта информация вызвала дискуссию в социальной сети.

Однако глава расследований опроверг информацию, выставленную Лобогнаном.

Лобогнан обвинил правительство в том, что его заключили под стражу по политическим причинам.

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