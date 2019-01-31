Экс-министр Кот-д'Ивуара получил тюремный срок за публикацию в соцсети

Ямусукро, , 10:33 — REGNUM Бывший член парламента и министр спорта Кот-д'Ивуара Алайн Лобогнан приговорен к заключению сроком на один год за распространение ложной информации в социальной сети Twitter. Об этом сообщает BBC Swahili.

9 января Лобогнан написал на своей странице в социальной сети Twitter, что «глава расследований выдал ордер на арест одного из членов парламента». Эта информация вызвала дискуссию в социальной сети.

Однако глава расследований опроверг информацию, выставленную Лобогнаном.

Лобогнан обвинил правительство в том, что его заключили под стражу по политическим причинам.