Четверг, 31 Января 2019 года
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Венесуэльская НПО сообщила о 939 задержанных во время протестов

Политика

Из них 755 человек находятся под стражей

Каракас, 31 января 2019, 10:20 — REGNUM  Во время протестов в Венесуэле с 21 января задержали 939 человек, сообщила директор неправительственной организации «Уголовный форум» Альфредо Ромеро на своей странице в Twitter.

«30 января 10:00 (вечера): 939 задержанных за время протестов с 21 января», — сообщил Ромеро, добавив, что из них 755 человек находятся под стражей.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты противников действующего и законно избранного президента страны Николаса Мадуро. Спустя несколько дней оппозиционер, спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Политический кризис в Венесуэле
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