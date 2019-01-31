Венесуэльская НПО сообщила о 939 задержанных во время протестов

Каракас, , 10:20 — REGNUM Во время протестов в Венесуэле с 21 января задержали 939 человек, сообщила директор неправительственной организации «Уголовный форум» Альфредо Ромеро на своей странице в Twitter.

«30 января 10:00 (вечера): 939 задержанных за время протестов с 21 января», — сообщил Ромеро, добавив, что из них 755 человек находятся под стражей.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты противников действующего и законно избранного президента страны Николаса Мадуро. Спустя несколько дней оппозиционер, спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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