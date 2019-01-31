Сенат Казахстана одобрил Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Астана, , 10:20 — REGNUM Депутаты Сената парламента Казахстана приняли закон «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», сообщает 31 января агентство «Казинформ».

Проект документа депутатом представил министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов. Он рассказал сенаторам основные положения Конвенции.

Министр отметил, что документ разграничивает морскую акваторию на внутренние воды, территориальные воды шириной 15 миль, рыболовные зоны шириной 10 миль и общее водное пространство. Кроме того, решение вопросов по Каспию отнесено к исключительной компетенции прикаспийских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2018 года главы России, Ирана, Казахстана, Туркмении и Азербайджана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Международный документ стал результатом более чем 20-летних переговоров на различных уровнях.

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