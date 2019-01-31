«Разжалась спираль идиотских поступков»: что происходит в Нефтеюганске?

Елена Миронова, , 18:40 — REGNUM

Уже неделю лихорадит третий по величине город Ханты-Мансийского автономного округа — Нефтеюганск. Кризис власти, который там налицо, достиг кульминационного апогея 30 января, когда мэр города Сергей Дегтярёв выступил публично с заявлением, обвинив в рейдерском захвате мэрского кресла силовиков и заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова.

«Рейдерский захват власти»

События утра 24 января 2019 года Сергей Дегтярёв публично назвал попыткой рейдерского захвата власти. Видео его пресс-конференции, а также пресс-релиз размещены на официальном сайте мэрии.

«Что происходило увязать с действующим уголовно-процессуальным кодексом, законом об оперативно-розыскной деятельности или каким-то иным законодательством очень сложно», — заявил глава Нефтеюганска 30 января на специально созванной пресс-конференции.

Отметим, что глава Нефтеюганска находится на стационарном лечении в больнице, но счёл необходимым донести свою позицию относительно обысков в мэрии.

«Как человек, для которого слова «честь» и «достоинство» не пустые, я обязан свою правоту доказывать. И в этом не остановлюсь», — акцентировал в своей речи перед представителями прессы Дегтярёв.

Судя по резкости публичных заявлений, Сергей Дегтярёв настроен решительно. Он заявил журналистам о том, что в разбирательстве о, по его словам, попрании его чести и достоинства силовиками и некоторыми средствами массовой информации «действует через своего адвоката».

Понятно, что заголовки удваивают размер события, но обыски в мэрии третьего муниципалитета Югры под вывеской на дверях ведомственного здания «идёт дератизация» изначально смахивали на юмористическую постановку.

Тогда как сотрудникам мэрии было не до смеха. Сергей Дегтярёв на пресс-конференции вкратце рассказал, как в 9 утра 24 января в здание горадминистрации Нефтеюганска ворвалась группа вооружённых людей из ФСБ с представителями Следственного комитета. Сотрудники мэрии, а это около 200 человек, были заблокированы в кабинетах, ограничены в передвижениях до 21:00. У них отобрали сотовые телефоны. У некоторых поднялось давление. Накануне прооперированная сотрудница горадминистрации нуждалась в перевязке. Несмотря на проблемы со здоровьем, женщина пришла на работу как участница важного совещания и не могла в течение 12 часов выйти из здания. В медицинской помощи ей упорно отказывали. У нескольких чиновников подскочило артериальное давление. Сотрудники горадминистрации с трудом добились еды и воды.

«Задержание людей никак не регламентировалось. Это было просто «сидеть, не рыпаться», — сообщил Сергей Дегтярёв.

Тем временем в социальных сетях бушевало народное ликование от «ареста мэра». В паблике «Голос Нефтеюганска» комментаторы буквально предлагали запустить в честь события фейерверки.

Сразу после обысков заместитель главы города Павел Прокопович информировал прессу о госпитализации Дегтярёва. Сам Сергей Дегтярёв на пресс-конференции обмолвился лишь, что находится на больничном и отпросился на два часа у врачей, чтобы расставить все точки над «i».

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Дегтярёв не арестован, не задержан, обвинений ему не предъявлено, с поста не снят. Кроме того, во время обысков «золото, оружие, наркотики, миллионы денег», о которых распространялись некоторые СМИ, не обнаружены, кроме четырёх квитанций относительно ремонта квартиры.

Какофония и раскол

Причину обысков Сергей Дегтярёв находит не в проступках, а в поступках. Глава Нефтеюганска акцентировал на пресс-конференции внимание собравшихся журналистов на том, что нет оснований, чтобы он каялся в каких-либо грехах.

«Поскольку вся моя деятельность на посту главы города была направлена на установление законности, правильности принятия решений», — заявил он.

Далее Сергей Дегтярёв стал перечислять достижения своей команды: закрыты исполнительные листы предшественников на 118 млн рублей, все долгострои сданы, первыми в автономном округе юганцы нашли путь решения проблемы обманутых дольщиков.

«И есть группа людей, которым это, видимо, не очень нравится. Они хотят, чтобы город Нефтеюганск оставался в той стагнации, в которой был последние несколько лет. На сегодняшний день в адресных инвестиционных программах мы стоим нулём. Город выживает за счёт собственного финансирования. Нас решили наказать за то, что мы что-то делаем, а не за наше бездействие», — считает Сергей Дегтярёв.

Жители Нефтеюганска, которые ранее стояли к политике особняком, проявили нежданную от них активность. Город раскололся на два лагеря — «за Дегтярёва» и «против». Одни пишут петиции в защиту мэра, другие требуют его снять с поста незамедлительно, что весьма легко сделать, так как Сергей Дегтярёв — не всенародно избранный глава города.

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Заступничество за мэра Нефтеюганска проявили его соратники по местному отделению партии «Единая Россия», Общественный совет города и некие горожане.

«Нефтеюганская общественность подготовила запрос во все вышестоящие инстанции с требованием дать разъяснения событиям, произошедшим 24 января в администрации города. В свою очередь неравнодушные горожане на протяжении двух дней занимаются сбором подписей. На данный момент, обращение уже подписали 4 700 нефтеюганцев. Все присутствующие на заседании члены фракции политической партии «Единая Россия» в думе города проголосовали за то чтобы поддержать инициативу общественников», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Однако активная горожанка Светлана Красильникова в интервью Ura.ru заявила, что возникает вопрос, каким образом в Нефтеюганске были оперативно организованы пункты сбора подписей в поддержку Дегтярёва, намекая на подключение админресурса.

«Это же Нефтеюганск, здесь люди очень пассивны. Когда мы собирали подписи против повышения стоимости холодной воды, что волнует каждого, и то не было людей. А здесь в рабочий день все вдруг бросили свои дела? Видно, что готовились, организаторы купили ручки, бумагу. Не исключено, что проводится сбор подписей за счет средств городского бюджета. Планируем это проверить», — заявила уральскому информационному агентству Ura.ru общественница.

В интернете в пику заявлениям «ручных общественников» появились петиции с требованием отстранить Сергея Дегтярёва от должности главы города. Под ними тоже тысячи подписей. Вчера спокойные юганцы возбуждены, народная психика пошла под откос. В социальных сетях строчат то о коррупции и воровстве, то о диверсии и проплаченном маскараде. Какофония, одним словом.

«Считаю, что у нас достаточно зрелое население и они могут сами во всем разобраться. Любые проявления поддержки горожан, в социальных сетях, в сборе подписей в отношении меня, придает мне сил противостоять. Спасибо», — поблагодарил Сергей Дегтярёв земляков.

Людей испортил «земельный вопрос»?

Обвинения во взятке за землю Сергей Дегтярёв назвал на пресс-конференции нелепыми, отметив, что обыски в мэрии произошли после решения Арбитражного суда от 21 января 2019 года.

В прессе муссируют имя одного из депутатов думы ХМАО, который якобы через аффилированную с ним фирму получил в 9А микрорайоне Нефтеюганска участок земли в без малого пять гектаров за 1,2 млн рублей, тогда как его стоимость почти 250 миллионов. Земля якобы приобреталась для перепродажи одной известной федеральной розничной сети.

«Наоборот, мы вернули эту землю. Был подан иск в суд. Мы доказали незаконность приватизации земельного участка. На первоначальном этапе никто из правоохранительных органов не поддерживал нас. А когда судебное решение получилось, виновным в том, что земля ушла, почему-то стал я, когда я, наоборот, сделал всё, чтобы эта земля вернулась в город», — заявил Сергей Дегтярёв.

Решение суда легко находится в картотеке дел. Действительно, 21 января Арбитражный суд ХМАО постановил признать недействительным договор купли-продажи земельных участков № 30 от 18 мая 2016 года, заключенный между департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска и обществом с ограниченной ответственностью «Технологии современного управления» (ОГРН: 5 087 746 252 974, ИНН: 7 704 702 626, место нахождения: 119 048, г. Москва, проспект Комсомольский, 44). Напомним, что Сергей Дегтярёв стал главой города в октябре 2016 года. До этого он был депутатом думы ХМАО. И договор о купле-продаже спорного участка земли заключался с прежней администрацией города.

Действительно, участок в 4,9 гектаров был предоставлен 9 октября 2014 года московскому арендатору ООО «Технологии современного управления» под жилищное строительство сроком на семь лет. Кадастровая стоимость участка составляет 243 млн рублей. Арендатор после исполнения ряда условий имеет право на выкуп участка, если он предназначен под строительство жилья. Что ответчик и сделал практически через год, выкупив в мае 2015 года 4,9 гектаров земли за 1,2 млн рублей.

«Расчет цены земельных участков под комплексное освоение в целях жилищного строительства произведен исходя из размера 24,74 руб. за 1 кв. м», — говорится в решении суда.

И расчёт этот был законным, если бы речь шла о строительстве домов. Ведь перед покупкой земли ООО «Технологии современного управления» прошли даже общегородские публичные слушания с проектом застройки участка, где было утверждено возведение семиэтажных и девятиэтажных домов с детским садом и социальной инфраструктурой. Однако после приобретения земли у мэрии Нефтеюганска фирма по договору от 18 августа 2017 года перепродаёт земельный участок физическому лицу — некому Т. У горадминистрации Нефтеюганска под управлением нового главы, юриста, кстати, по образованию, появилась масса резонов вернуть землю в город. Был подан иск в арбитраж.

Однако из резолютивной части решения следует, что, подав иск на возврат участка с кадастровыми номерами 86:20:0000042:688, 86:20:0000042:689, расположенного в микрорайоне 9А Нефтеюганска, истец в лице мэрии Нефтеюганска в октябре 2018 года представил заявление об отказе от исковых требований за подписью Сергея Дегтярёва. Ответчик просил суд принять отказ от иска.

«Суд в совещательной комнате определил, руководствуясь положениями статьи 49 АПК РФ, не принимать отказ администрации города Нефтеюганска от исковых требований по делу № А75−9273/2018, полагая, что отказ от иска может нарушить права и законные интересы других лиц», — сообщается в решении суда.

То есть получается, что не градоначальник защищал муниципальную собственность, а суд. И здесь прослеживается некое лукавство. Поэтому появился простор для домыслов о «позолоченной руке мэра», которые, как полагают СМИ, распространял уволенный заместитель руководителя администрации Сергей Лагойда, курировавший финансы, экономику и силовые структуры города.

«Дембельский аккорд» зама

Увольнение Сергея Лагойды и последующие обыски в мэрии народная молва нарекла как «Фантомас разбушевался». «Дембельский аккорд», так назвал Сергей Дегтярёв попытку своего бывшего подчинённого вернуться в горадминистрацию силовым методом. Обыски, как месть бывшего заместителя за увольнение по неприглядному поводу, глава Нефтеюганска не исключает. О чём заявил на пресс-конференции.

«У меня на квартире искали либо подтверждение взятки, либо поддельные документы относительно увольнения господина Лагойды. Слово «взятка» появилось, чтобы привлечь ФСБ как оперативное сопровождение и получить постановление суда на обыск.

Говорить об увольнении моего зама как одном из оснований «оперативных мероприятий» и указывать на это решение как незаконное… у нас есть решение суда и представление прокуратуры. Тем не менее администрацию Нефтеюганска пытаются представить рассадником коррупции, незаконности и превышения власти. Та кампания, которая разразилась… Лица-то все знакомые», — прокомментировал Сергей Дегтярёв ситуацию с бывшим замом.

Сергей Лагойда с 1999 по 2002 год трудился в управлении Министерства юстиции РФ по Курганской области. Затем — в Управлении ФСБ России по Курганской области. С конца ноября 2017 года — замглавы Нефтеюганска. В сентябре 2018 года уволен в связи с утратой доверия.

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Но главным режиссёром негативных событий, накрывших Нефтеюганск в последнюю неделю января 2019 года, Сергей Дегтярёв упорно, настойчиво называет замглавы губернатора ХМАО Алексея Шипилова, который приехал в город во время обысков и предложил мэру без гнева и упрёка принять приговор: «то, что здесь происходит, подставляет систему, и ты должен уйти из системы».

«…За всем этим стоит заместитель губернатора ХМАО — Югры Алексей Шипилов. Несмотря на то, что 24 января в здание администрации Нефтеюганска никто не мог войти, он свободно перемещался по зданию и даже общался с руководителем организованных в отношении нас действий. Алексей Викторович говорил, что дело обязательно будет возбуждено и что мне нужно уходить в отставку», — заявил на пресс-конференции Сергей Дегтярёв.

Что касается реакции губернатора ХМАО Натальи Комаровой, то она призвала властный аппарат проявить особую бдительность, чтобы скандал в Нефтеюганске не сказался пагубно на общественно-политическом климате региона.

«Обращу внимание всех членов правительства, руководителей департаментов и служб на необходимость личного пристального внимания к положению дел в Нефтеюганске в связи с тем, чтобы события, которые сейчас там происходят, не наложили отпечаток на безопасность и уровень жизнедеятельности населения автономного округа, — заявила глава Югры.

Признаться, мало приятного грязнуть в деталях мышиной возни ради кресел и куска бюджетного пирога. Необходимо помнить, что Нефтеюганск — это знаковый город не только для Югры. Это квинтэссенция стойкости, порядочности, отваги, патриотизма местного самоуправления в России, способного дать отпор бандитам и ворам, в лице героически погибшего от пули киллера первого главы города Владимира Петухова, давшего отпор империи опального ныне олигарха Михаила Ходорковского. Как нелестно отозвался один из политэкспертов о нынешних событиях в Нефтеюганске, «разжалась-таки спираль идиотских административных поступков».

«Людям, власти и бизнесу в данной ситуации важно знать, что все действия силовиков в мэрии Нефтеюганска в тот день были произведены в строгом соответствии с законом. Так как если это не так, то нет никаких гарантий, что то же самое может произойти и с каждым из нас. И это пугает. Поэтому пожелаем выздоровления Сергею Дегтяреву, а представителям правоохранительных органов — скорейшего обозначения своей позиции по этому не красящему Югру вопросу», — закроем гештальт мнением югорского политолога Александра Лобова.