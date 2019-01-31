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Мнение: вопиющая несправедливость — главная угроза целостности России

Политика

Капитализм неизбежно порождает буржуазный и местечковый национализм

Симферополь, 31 января 2019, 10:02 — REGNUM  Не ЦРУ и не СБУ, а именно вопиющая несправедливость — закономерное следствие тридцатилетия рыночных преобразований — представляет главную угрозу для целостности России. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 31 января высказал российский журналист Константин Сёмин, комментируя заявления украинских властей о поддержке центробежных сил внутри РФ.

«С моей точки зрения, сам лозунг «Единая и неделимая», позаимствованный нашей властью у идеологов Белого движения, невозможно реализовать при капитализме. Капитализм неизбежно порождает буржуазный и местечковый национализм. Жертвой такого национализма стала Украина», — отметил Константин Сёмин.

По его словам, таким же вирусом поражена и сама Россия, и её национальные республики, в каждой из которых местная олигархия, защищаясь от притязаний центральной олигархии или требований государственной власти, вытаскивает из запасников собственный национальный миф, пестует собственных националистов.

«То же происходит и в Татарии, и в Сибири, и на Кавказе. Надо осознать истину, доказанную историей ещё в годы Гражданской войны: объединить разные народы и регионы в единое государство можно, только предложив этим народам осязаемую справедливость, равноправие и внятную перспективу развития. Советская власть справилась с этой задачей. Антисоветская власть, прикрывающаяся правоконсервативными лозунгами, может лишь развернуть историю вспять», — подчеркнул Сёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители украинских властей заявили, что Киев будет работать на раскол России через поддержку сепаратизма.

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Сепаратизм в России
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