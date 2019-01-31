Экс-министр иностранных дел Казахстана будет назначен послом — МИД

Астана, , 10:02 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов останется на дипломатической службе, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Бейбут Атамкулова, сообщает 31 января агентство «Казинформ».

Министр отметил, что Абдрахманов принял решение продолжить службу в МИД. В ближайшее время ожидается его назначение послом.

«Мы ожидаем его скорого назначения в одной из стран», — добавил Атамкулов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении Кайрата Абдрахманова с должности министра иностранных дел. Новым главой ведомства стал бывший министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулова.

Читайте также: Назарбаев сменил главу внешнеполитического ведомства