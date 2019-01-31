Кандидатов в мэры Махачкалы уличили в плагиате

Махачкала, , 10:06 — REGNUM Участников конкурса на должность мэра города Махачкалы, который проходит в эти дни, уличили в плагиате. Комиссия выявила случаи совпадения представленных некоторыми кандидатами программ развития города с программами, размещёнными в интернете. Наибольшей популярностью пользовалась программа бывшего главы города Ярославля Евгения Урлашова — ею в различных вариациях воспользовались четыре кандидата, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе мэрии Махачкалы.

Накануне состоялся заключительный этап конкурса — собеседования с кандидатами. Каждый из них имел в распоряжении полчаса, в течение которых отвечал на вопросы. Всем конкурсантам были заданы одни и те же вопросы, всего из было 12: шесть от конкурсной комиссии, столько же от общественников и журналистов.

Напомним, заявки на участие в конкурсе подали 40 человек. После двух этапов — проверки документов и представления программ развития — предвыборную гонку продолжили 34 кандидата, однако на собеседование из них явился только 31.

Сегодня, 31 января, конкурсная комиссия начнет подводить итоги. Баллы претендентам будут выставлены за программу развития города и собеседование. До конца первой половины дня будут определены не менее двух кандидатов, которых представят городскому собранию. Примерно в 15:00 состоится первая в 2019 году сессия местных депутатов, на которой будет избран глава столицы Дагестана на ближайшие пять лет. Всего депутатов в горсобрании 45 человек, соответственно победитель должен получить не менее 23 голосов.

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