Лидеры Мексики и Испании обсудили ситуацию в Венесуэле

Мехико, , 09:58 — REGNUM

30 января премьер-министр Испании Педро Санчес посетил в Мехико президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Одной из центральных тем переговоров стала ситуация в Венесуэле, пишет газета ABC.

Правительства обеих стран призывают к диалогу, однако с существенными различиями. Санчес предлагает создать «контактную группу» из ибероамериканских и европейских государств для содействия диалогу между сторонами конфликта с целью проведения «справедливых, чистых и прозрачных выборов». Лопес Обрадор считает необходимым в первую очередь установить диалог без каких-либо условий, который приведет к демократическому решению.

Испания еще не признала оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, но выступает в поддержку оппозиции. На этой неделе Педро Санчес назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «тираном». Лопес Обрадор не поддерживает оппозицию и придерживается нейтралитета.

В совместном пресс-релизе после встречи президент Мексики заявил следующее: «Мы не хотим, чтобы иностранцы вмешивались в мексиканские вопросы, поэтому мы также должны быть очень осторожными и не вмешиваться». Он упомянул Санчеса как лидера «с демократическим призванием, который принадлежит к прогрессивному движению, очень близкому к тому, что мы представляем в Мексике».

Санчес подчеркнул, что Испании не стремится свергать или устанавливать правительства, но привержена идее продвижения демократических выборов в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день министерство Уругвая сообщило, что Мексика и Уругвай созывают международную конференцию по текущим событиям в Венесуэле. Она должна пройти в Монтевидео 7 февраля.

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