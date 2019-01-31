В Судане арестовали дочь лидера оппозиции

Хартум, , 10:01 — REGNUM Службы безопасности Судана задержали дочь лидера оппозиции Садыка аль-Махди Мариам Садык аль-Махди, сообщает 31 января Al Arabia.

Два сотрудника службы безопасности Судана прибыли в дом Мариам и арестовали ее. Данную информацию подтвердила ее сестра Рабах.

Инцидент произошел на следующий день после того, как глава службы безопасности страны Салах Чош приказал отпустить всех задержанных, пойманных во время акций протеста.

Напомним, Мариам Садык аль-Махди является заместителем своего отца по оппозиционному движению, который был премьер-министром страны до 1989 года, когда его сверг нынешний глава государства Омар аль-Башир.

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