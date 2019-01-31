Foreign Policy: Признав Гуайдо, США сыграли на руку Мадуро

Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Признав лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в качестве временно исполняющего обязанности президента Венесуэлы, США сыграли на руку действующему главе латиноамериканского государства, который отныне сможет обвинять во всем происходящем в стране внешние силы, пишет Линдси А. О'Рурк в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Прежде всего, отмечает автор, перспективы осуществления смены режима в Венесуэле выглядят не особо радужными, особенно если ее инициатором становится Вашингтон. Во-первых, исторически такие шаги редко приводили к появлению демократических властей, которые могли бы выстраивать нормальные отношения с США. В качестве примера можно указать признание бывшей администрацией США ливийской и сирийской оппозиции в качестве легитимных представителей народов этих двух арабских государств.

Во-вторых, в Латинской Америке из-за постоянного вмешательства США многие относятся к проводимому Белым домом курсу с подозрением. Так, несмотря на низкую эффективность таких методов, смена режима стала одним из самых часто используемых США инструментов достижения своих целей в Западном полушарии.

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При этом информация о многих таких операциях стала впоследствии достоянием общественности, благодаря чему они стали символом американского империализма в регионе. Такое стечение обстоятельств является поводом для местных политиков возлагать ответственность за происходящее в их странах на США. В частности, после того как в 2002 году бывший лидер Венесуэлы Уго Чавес был отстранен от власти на двое суток, впоследствии он мог заявлять, что именно США пытались сменить власть в его стране, несмотря на то, что рассекреченные позднее документы ЦРУ показали, что американские спецслужбы, даже зная о готовящемся госперевороте, не стали его поддерживать.

Теперь, после признания Вашингтоном лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, официальный Каракас может также обвинять в происходящем в стране внешние силы.

Иными словами, проводя нынешний курс, администрация Трампа сильно рискует: в случае успеха Вашингтон сможет заявить, что он находится на правильной стороне истории. В противном же случае Белый дом рискует сыграть на руку Мадуро и его сторонникам, проиграв ему на пропагандистском поле.

Напомним, ранее правительства Мексики и Уругвая заявили о том, что будет созвана международная конференция, посвященная текущим событиям в Венесуэле. Целью мероприятия, которое пройдет в Монтевидео, станет формирование «основы для создания нового механизма диалога, который поможет восстановить стабильность и мир в этой стране с привлечением всех венесуэльских сил».

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