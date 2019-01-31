Лавров посетит с официальным визитом Таджикистан — СМИ

Душанбе, , 09:52 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Таджикистан 4−5 февраля, сообщает 31 января агентство «ТаджикТА».

Планируется, что главу российского внешнеполитического ведомства примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лавров также планирует встретиться с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. В рамках визита российский министр обсудит сотрудничество между странами в международных организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Сергей Лавров встретился в Душанбе с министром иностранных дел Таджикистана Сироджидином Асловым. Стороны договорились об открытии в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке.

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