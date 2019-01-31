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В Танзании принят новый закон о политических партиях

Политика

Проект был принят несмотря на протесты оппозиции

Додома, 31 января 2019, 09:53 — REGNUM  Несмотря на трудности при обсуждении проект внесения изменений в закон о политических партиях Танзании был принят парламентом, сейчас его передали на подписание президенту Танзании Джону Магуфули, сообщает BBC Swahili.

Принятие проекта было сопряжено с протестами оппозиционных партий и гражданских институтов. Они заявляют, что проект подвергает опасности демократию в стране.

Однако большинство в парламенте, представленное правящей партией ССМ, поддержало проект, заявив, что он защищает многопартийную систему.

Сейчас ожидается подпись президента Джона Магуфули.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Танзании оспаривает поправки к закону о политических партиях

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