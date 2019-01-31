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Сепаратизм в России: Скорее Украина сама расколется на несколько частей

Политика

Попытки расколоть Россию будут тщетны, уверен эксперт

Якутск, 31 января 2019, 09:49 — REGNUM  Украине бесполезно предпринимать попытки разделить Россию путём поддержки её народов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

«Эти попытки Украины расколоть Россию тщетные. Скорее Украина сама распадётся на несколько частей, чем от России отколется хоть один регион», — отметил эксперт.

Юрий Данилов не видит в Якутии никаких тенденций к отделению от России.

«Политическая ситуация спокойна, а народ саха связывает своё будущее с Россией», — заверил кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине разрабатывается новое внешнеполитическое направление, которая будет проявляться в выражении солидарности коренным народам России. Об этом заявила глава парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко. По её словам, необходимо обратить внимание «на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав этих народов, которые Россия пытается ассимилировать».

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Сепаратизм в России
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