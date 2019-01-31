В Евросоюзе позиции по Венесуэле различны — постпред РФ при ЕС

Москва, , 09:40 — REGNUM Страны Европейского союза по-разному, не «под копирку», реагируют на события в Венесуэле. Об этом рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Он напомнил, что власти Франции, Германии и Испании по сути предъявили Венесуэле ультиматум — в восьмидневный срок решить вопрос о досрочных выборах, пригрозив в противном случае признать главой государства главу оппозиционного парламента Хуана Гуайдо.

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Однако Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила от имени ассоциации стран с иным заявлением. Она также призвала к рассмотрению вопроса о досрочных выборах, но без восьмидневного срока и без угрозы признания Гуайдо, сообщил Чижов ТАСС.

Евросоюз намерен в отношении Венесуэлы рассматривать «последующие шаги». О чем идет речь, станет ясно 31 января когда в Бухаресте пройдет неформальная встреча глав МИД стран ЕС.

Что касается России, её дипломаты ежедневно контактируют с европейской дипломатической службой и в числе прочих затрагивают проблематику Венесуэлы, пояснил он.

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