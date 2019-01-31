Четверг, 31 Января 2019 года
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Стрельба в Палестине: убита молодая девушка

Политика

Информация об инциденте попала на камеру и была размещена в интернете

Тель-Авив, Израиль, 31 января 2019, 09:30 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля застрелили 16-летнюю девушку из Палестины на одном из контрольно-пропускных пунктов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 31 января Al Jazeera.

Информация об инциденте попала на камеру и была размещена в интернете. На ней видно, что девушка приближается к израильскому военному, который, вероятно, посчитал приближение в качестве угрозы и открыл огонь на поражение.

Напомним, отношения между Палестиной и Израилем остаются напряженными. Практически ежедневно поступает информация об очередных столкновениях, арестах или убийствах.

Беспорядки усилились с конца марта 2018 года, когда президент США Дональд Трамп принял решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало возмущение в Палестине.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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