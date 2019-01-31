Четверг, 31 Января 2019 года
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Малайзия продолжает вести переговоры с КНР о строительстве железной дороги

Политика

Стоимость проекта оценивают в $20 млрд

Куала-Лумпур, 31 января 2019, 09:21 — REGNUM  Министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг заявил, что страна все еще ведет переговоры с Китаем по поводу проекта железной дороги стоимостью 20 млрд долларов, сообщает Sindonews.

Заявление было обнародовано спустя всего несколько дней после того, как другой министр заявил, что Куала-Лумпур решил расторгнуть договор с Китаем.

Лим Гуан Энг объяснил, что кабинет министров решил продолжить переговоры по проекту железной дороги вдоль Восточного побережья Малайзии.

Известно, что после прихода к власти в мае 2018 года премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пообещал пересмотреть или отменить различные китайские проекты, одобренные бывшим премьер-министром страны Наджибом Разаком.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад выступил против китайского проекта газопровода и проекта железной дороги вдоль восточного побережья Малайзия. Решение связано с попыткой освободить страну от ловушки внешнего долга.

Подробности: Малайзия: Махатхир Мохамад намерен отменить инфраструктурные проекты КНР

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Политика Малайзии
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