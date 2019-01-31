Патрушев прибыл в ОАЭ для обсуждения сотрудничества по безопасности

Абу-Даби, , 09:19 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в ОАЭ для встречи с эмиратскими коллегами по вопросам сотрудничества Москвы и Абу-Даби в области безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Встречи, запланированные на 31 января, будут посвящены сотрудничеству России и ОАЭ по линии Советов безопасности обеих стран, пояснили в организации.

Ранее Патрушев совершил визит в Египет, где участвовал в консультациях по безопасности. Так, стороны обсудили безопасность чартерного авиасообщения России с египетскими курортами, противодействие терроризму и экстремизму, проблематику так называемых цветных революций. Патрушева также принял в Каире глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси.

Читайте также: Патрушев не исключает новых провокаций со стороны Украины в 2019 году

А также: Патрушев: В Европе формируется неонацистский союз