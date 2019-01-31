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Патрушев прибыл в ОАЭ для обсуждения сотрудничества по безопасности

Политика

Поездке предшествовал визит в Египет

Абу-Даби, 31 января 2019, 09:19 — REGNUM  Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в ОАЭ для встречи с эмиратскими коллегами по вопросам сотрудничества Москвы и Абу-Даби в области безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Встречи, запланированные на 31 января, будут посвящены сотрудничеству России и ОАЭ по линии Советов безопасности обеих стран, пояснили в организации.

Ранее Патрушев совершил визит в Египет, где участвовал в консультациях по безопасности. Так, стороны обсудили безопасность чартерного авиасообщения России с египетскими курортами, противодействие терроризму и экстремизму, проблематику так называемых цветных революций. Патрушева также принял в Каире глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси.

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Внешняя политика России
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