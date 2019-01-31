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Глава МИД Таиланда посетит Россию в начале февраля

Политика

Праматвинай совершит официальный визит в Москву 7-8 февраля

Бангкок, 31 января 2019, 09:12 — REGNUM  Министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай посетит с официальным визитом Россию 7−8 февраля, заявил официальный представитель МИД Таиланда Бусади Сантипитакс.

«Дон Праматвинай совершит официальный визит в Москву 7−8 февраля 2019 года», — цитирует ТАСС представителя таиландского МИД.

По его словам, Праматвинай посетит Россию по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как сообщало иарегнум, в середине ноября 2018 года президент России Владимир Путин, находясь с официальным визитом в Сингапуре, провел встречу с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой. Российский лидер отметил, что Таиланд — давний надёжный партнёр России.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин встретился с премьер-министром Таиланда

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Внешняя политика России
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