Трамп стал президентом по воле самого Бога — пресс-секретарь Белого дома

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Бог «хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом», заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью Christian Broadcasting Network.

На вопрос о «духовной перспективе» президентства Трампа Сандерс ответила:

«Я думаю, что Бог призывает всех нас выполнять разные роли в разное время, и я думаю, что Он хотел, чтобы Дональд Трамп стал президентом, — ответила Сандерс, ‑ и именно поэтому он там, и думаю, что он проделал огромную работу в поддержке многих вещей, которые действительно волнуют верующих».

Сандерс также спросили о бедственном положении христиан в Сирии, учитывая планы Трампа вывести американские войска из страны.

«Послушайте, президент ясно дал понять, что мы поддерживаем христиан, что мы поддерживаем курдов, — указала Сандерс, — он ясно дал это понять Турции, он прояснил публично на ряде фронтов. Мы по-прежнему будем присутствовать в регионе, но насколько мы можем продолжать полностью и окончательно уничтожать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), настолько президент хочет, чтобы наши войска [вышли] из Сирии, хочет быть способным вернуть домой больше из них домой».

Как сообщало ИА REGNUM США еще не выводят войска из Сирии. Администрация Дональда Трампа и должностные лица минобороны США предоставили мало информации о том, как будет организован вывод войск и в какие сроки. Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан заявил 29 января, что военные продолжают «намеренный, скоординированный, дисциплинированный вывод» из Сирии, но процесс остается на «ранних стадиях».