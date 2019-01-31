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Лужков рассказал о попытках Японии «протащить» идею передачи Курил

Политика

Попытки закончились провалом

Лужков рассказал о попытках Японии «протащить» идею передачи Курил
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Москва, 31 января 2019, 09:06 — REGNUM  Япония в начале 2000-х годов пыталась «протащить» идею передачи южных Курильских островов. Об этом сообщил бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который в те годы с российской стороны возглавлял утверждённый в 2003 году президентом России Владимиром Путиным российско-японский «совет мудрецов».

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"Японская сторона после нескольких лет такого периодического взаимодействия увидела, что не удается «протащить» через «совет мудрецов» задачу — отобрать эти четыре острова», — приводит РИА Новости слова бывшего градоначальника.

Бывший мэр Москвы отметил, что представители России в этом совете «были последовательны и тверды в своей позиции». В итоге японская сторона заявила о завершении своей работы в «совете мудрецов», Москва позднее поступила аналогичным образом.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии с упорством пытаются добиться от России отторжения в пользу Токио части Сахалинской области, как минимум четырёх островов Курильской гряды — Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи (группа из 22 малых островов), а также исключительной экономической зоны вокруг этих островов.

Российская сторона эти претензии со стороны Японии отвергает и неоднократно заявляла о том, что вопрос передачи Курил не обсуждается.

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Курильские острова и Япония
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