Делегация ЕС посетила Иракский Курдистан

Эрбиль, Ирак, , 09:01 — REGNUM Делегация Европейского союза посетила с официальным визитом Иракский Курдистан, сообщает 31 января Kurdistan24.

Целью саммита стало обсуждение последних событий в курдской автономии, а также на территории всего Ирака и в соседней Сирии.

«Во время встречи обе стороны поговорили о новых событиях в Иракском Курдистане, Ираке и ситуации в Сирии», — говорится в заявлении представительства президента Демократической партии Курдистана Масуда Барзани.

«Президент Барзани повторил свои оптимистические прогнозы относительно работы нового иракского правительства», — отметили представителе делегации ЕС.

Напомним, правительство Ирака недавно согласовало новый бюджет государства, в который, помимо прочего, заложено финансирование заработных плат курдским чиновникам и пешмерга. Эрбиль остался доволен.

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