В Хакасии сняты полномочия с и. о. главы минимущества

Абакан, , 08:55 — REGNUM В Хакасии с Дмитрия Панарина сняты полномочия исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 января, в республиканском правительстве.

И. о. министра назначена Евгения Темерова. Соответствующее решение принял глава Хакасии Валентин Коновалов.

Почему в отношении Панарина было принято такое решение, не уточняется. Что касается Темеровой, до этого она являлась заместителем министра, начальником отдела финансов и отчётности.

Панарин являлся и. о. министра с ноября 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура губернаторских выборов, состоявшегося 11 ноября 2018 года, главой Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов.

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После инаугурации он приступил к формированию своей команды.

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