МИД Индонезии осудил взрыв в мечети на юге Филиппин

Джакарта, , 08:58 — REGNUM Индонезия осудила террористический акт в мечети города Замбоанга на юге Филиппин 30 января 2019 года, который привел к гибели людей, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

В МИД Индонезии выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Министерство подтвердило, что информация о гражданах Индонезии, которые могли стать жертвами взрыва в мечети, не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января 2019 года в мечети города Замбоанга на острове Минданао на Филиппинах прогремел взрыв. В результате теракта погибли двое человек, четверо доставлены в больницу с ранениями.

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