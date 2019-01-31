Казахстанский парламент ратифицировал конвенцию по Каспийскому морю

Астана, , 08:45 — REGNUM Ратификация конвенции о правовом статусе Каспийского моря одобрена в сенате — верхней палате парламента Казахстана — на пленарном заседании 31 января. Об этом сообщает RT.

Конвенцию о правовом статусе Каспия подписали главы России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана на пятом каспийском саммите, состоявшемся в казахстанском Актау 12 августа 2018 года. Принятие конвенции направлено на определение и регулирование прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря.

Документ был рассмотрен и одобрен нижней палатой парламента Казахстана, мажилисом, в декабре 2018 года. Работа над конвенцией длилась более 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM конвенция также предполагает сохранение баланса вооруженных сил прикаспийских государств в регионе. Кроме того, суда в акватории Каспийского моря смогут находиться лишь под флагами прикаспийских государств.

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