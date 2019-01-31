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Сенат Казахстана принял поправки в соглашение о ЕАЭС

Политика

Поправки учитывают конституционную реформу в Армении

Астана, 31 января 2019, 08:59 — REGNUM  Депутаты сената парламента Казахстана приняли закон о ратификации изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который учитывает конституционную реформу в Армении, сообщает 31 января агентство «КазТАГ».

Проект документа депутатам представил министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов. По его словам, поправки учитывают смену президентской формы правления в Армении на парламентскую.

Министр добавил, что протокол был разработан Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) для регламентации вхождения в состав высшего совета ЕАЭС не только глав государств, но и глав правительств.

Напомним, 6 декабря 2015 года в Армении состоялся конституционный референдум. Поправки в основной закон страны одобрили 66,2% избирателей при явке 50,8%. Новая конституция изменила форму государственного правления со смешанной республики на парламентскую республику.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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