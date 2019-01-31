ООН: ежедневно Венесуэлу покидают 5 тыс. беженцев

Каракас, , 08:36 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев заявило, что Венесуэлу ежедневно покидают порядка 5 тыс. беженцев, сообщает 31 января Anadolu Ajansi.

Причиной подобной ситуации является кризис, который сложился в стране. Граждане считают, что обстановка в Венесуэле нестабильная и неопределенное, такое мнение высказал представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Жан-а Гедини Уильямс.

«Бразилия, Колумбия, Эквадор и Перу являются теми странами, который принимают наибольшее количество беженцев», — подчеркнули в представительстве по делам беженцев.

Как сообщалоИА REGNUM, 23 января председатель Национальной ассамблеи ВенесуэлыХуан Гуайдообъявил себя временным президентом республики, что привело к эскалации кризиса в стране.

В этой должности политика сразу признали США, Канада, а также некоторые страны ЕС и Латинской Америки. Свою поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро высказали Россия, Китай, Мексика и некоторые другие государства.

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