«Они пойдут дальше»: почему к словам Гопко стоит отнестись всерьёз

Новосибирск, , 08:23 — REGNUM Можно было бы отмахнуться от слов главы комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко о намерениях страны способствовать расколу России, поскольку они, прежде всего, ориентированы на внутреннюю аудиторию. Но проблема в том, что то, что говорит украинский депутат, украинские же радикалы стремятся претворить в жизнь, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя заявление Анны Гопко газете «День».

"У Украины нет средств, чтобы накормить свой народ, но у них есть средства, чтобы оплачивать вояжи проукраинским политикам из России. И я абсолютно уверен, что они найдут средства для того, чтобы поддержать экстремистов внутри России. А потому к их словам стоит относиться всерьёз. К сожалению, конфликт с Украиной далёк от своего завершения. И нам не раз ещё предстоит получать звонки о минировании торговых центров и школ, а в моменты трагедии нам будут звонить украинские пранкеры. Но при этом нужно понимать, что, если у них будет возможность, они пойдут дальше, вплоть до реальных террористических атак. Так что лучше им такой возможности не предоставлять. Полагаю, что российские спецслужбы на это вполне способны», — отметил Ростислав Антонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём интервью газете «День» глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко заявила о необходимости «призвать Европу и мир обратить внимание на нарушение свободы слова, национальных и гражданских прав народов, которые Россия пытается ассимилировать». Речь идёт о Татарии, Башкирии, Туве, Карелии, Чувашии, Марий Эл, регионах Северного Кавказа и Кубани. Гопко подчеркнула, что комитет уже начал работу на этом «внешнеполитическом направлении».

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