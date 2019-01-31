Сибирь «привита» от сепаратистских настроений Украины — мнение

Горно-Алтайск, , 08:18 — REGNUM Главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев полагает, что среди алтайцев и тувинцев много патриотов России, ратующих за развитие своего народа, но сепаратистов — единицы, поэтому заявленное Украиной намерение раскалывать Россию изнутри, с помощью финансирования, организационной и информационной поддержки сепаратистских движений, бессмысленно.

«Работу по поддержанию в рабочем состоянии сепаратистского движения на Алтае и в Туве, как утверждают некоторые источники, давно ведут спецслужбы некоторых стран НАТО и Турция. Если это так, то работа эта не особенно успешна. Движение за развитие национальной культуры, традиций и языка не тождественно сепаратизму. Среди алтайцев и тувинцев много патриотов России, ратующих за развитие своего народа в рамках нашей общей страны, а собственно сепаратистов в прямом смысле этого слова, которые хотели бы отделения от РФ, — единицы, и это не совсем адекватные люди. Поддерживать их бессмысленно.

К тому же в последние годы благодаря системе президентских грантов многие национально-культурные организации получают поддержку для реализации своих инициатив, и это, наверное, лучшая «прививка» от вовлечения НКО в «прозападные сети», — отметил Дмитрий Кобзев в комментарии ИА REGNUM.

Напомним, ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко сделала в СМИ заявление, из которого можно сделать вывод, что Украина будет раскалывать Россию изнутри. В списке регионов, которые будут поддержаны в «борьбе за независимость», значатся Кавказ, республики Поволжья, Кубань, Карелия и Тува.

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