Серьёзная работа и средства: в Новосибирской области занялись нацпроектами

Новосибирск, , 08:06 — REGNUM В ходе отчётного доклада в Законодательном собрании губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в рамках новых национальных проектов в регионе будут реализованы такие направления как ремонт автодорог, строительство нового жилья, благоустройство территорий, обновление социальной инфраструктуры и другие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2019 году нам предстоят очень серьёзные объёмы работ по всем ключевым отраслям, на которые будут направлены большие средства, в том числе из федерального бюджета», — сказал он.

Напомним, что в 2018 году была разработана Стратегия социально-экономического развития области на период до 2030 года, основным механизмом реализации которой до 2024 года станут национальные проекты в рамках 204-го указа президента России. В декабре прошлого года проектный комитет утвердил региональные составляющие по всем 12 национальным проектам и программам. В этом году область намерена участвовать в реализации 53 из 67 федеральных проектов. По трём федеральным проектам нацпроекта «Наука» сейчас идёт подготовка к процедуре конкурсного отбора, которая состоится уже в этом году.

Вот некоторые основные показатели реализации национальных проектов в Новосибирской области: по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе к 2024 году необходимо отремонтировать почти 1,2 тыс. км автодорог регионального и межмуниципального значения; в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» необходимо обеспечить к 2024 году ввод не менее 2 млн 619 тыс. метров жилья, улучшить жилищные условия 65 тысяч семей в 2024 году; также необходимо к 2024 году расселить 115 тыс. кв. метров аварийного жилья, где проживает более 6 тыс. человек; в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» необходимо благоустроить 8,292 тыс. дворовых территорий, 514 общественных пространств. В сфере образования к 2024 году в регионе нужно обновить материально-техническую базу 180 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создать условия обучения по программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей для 8,5 тысяч детей.

«Мы планируем создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», — заявил Андрей Травников.

В сфере здравоохранения предстоит построить 187 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь новых поликлиник в Новосибирске общей мощностью 5,2 тыс. посещений в смену. К 2024 году должны быть переоснащены два Региональных сосудистых центра, 12 первичных сосудистых отделений, организована работа регионального сосудистого центра на базе Центральной клинической больницы. В многопрофильных больницах и крупных поликлиниках запланированы 16 центров амбулаторной онкологической помощи, переоснащение медицинским оборудованием Новосибирского областного клинического онкологического диспансера, Городской клинической больницы № 1 и Городской детской больницы скорой медицинской помощи.