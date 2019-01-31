МИД о ядерной сфере: Москва не собирается ничего навязывать

Пекин, , 08:06 — REGNUM Москва не намерена никому ничего навязывать в части сокращения ядерных вооружений, однако выполняет все свои обязательства и считает путем решения проблем многосторонний консенсус. Об этом заявил 31 января в Пекине заместитель директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ Олег Рожков.

Российская сторона полагает, что после реализации договора о СНВ от 2010 года дальнейшее продвижение по пути сокращения ядерных вооружений для России и США исчерпало себя. О том же говорит, к сожалению, кризис вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметил дипломат.

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Россия не собирается никому ничего навязывать, действовать нужно на основе консенсуса, учитывая интересы всех стран. Для этого пора переходить от политических заявлений к проработке конкретных мер, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине 30 и 31 января проходит конференция стран «ядерной пятерки» (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция), ключевая тема которой — поддержание режима нераспространения ядерного оружия.

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