Члены ДПК встретятся с исламистами и коммунистами Иракского Курдистана

Эрбиль, Ирак, , 07:59 — REGNUM Высокопоставленные чиновники из Демократической партии Курдистана (ДПК) проведут встречу с исламистами и коммунистами курдской автономии, сообщает 31 января Kurdistan24.

Целью переговоров станет формирование правительства, которое в регионе до сих пор не утверждено, несмотря на то, что выборы прошли в сентябре 2018 года.

Исламистские партии в общей сложности получили 12 мест в парламенте Иракского Курдистана, Коммунистическая партия сохранила за собой единственное место в законодательном органе.

Напомним, выборы в парламент Иракского Курдистана прошли 30 сентября 2018 года. ДПК получила 45 мандатов, второе место и 21 место получил Патриотический союз Курдистана, третье место у «Движения за перемены» с 12 местами соответственно.

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