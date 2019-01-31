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Члены ДПК встретятся с исламистами и коммунистами Иракского Курдистана

Политика

Целью переговоров станет формирование правительства

Эрбиль, Ирак, 31 января 2019, 07:59 — REGNUM  Высокопоставленные чиновники из Демократической партии Курдистана (ДПК) проведут встречу с исламистами и коммунистами курдской автономии, сообщает 31 января Kurdistan24.

Целью переговоров станет формирование правительства, которое в регионе до сих пор не утверждено, несмотря на то, что выборы прошли в сентябре 2018 года.

Исламистские партии в общей сложности получили 12 мест в парламенте Иракского Курдистана, Коммунистическая партия сохранила за собой единственное место в законодательном органе.

Напомним, выборы в парламент Иракского Курдистана прошли 30 сентября 2018 года. ДПК получила 45 мандатов, второе место и 21 место получил Патриотический союз Курдистана, третье место у «Движения за перемены» с 12 местами соответственно.

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