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Экс-госсекретарь США: Трамп позорит страну на мировой арене

Политика

Демократическая система США может не пережить еще один четырехлетний срок правления Трампа, считает Керри

Экс-госсекретарь США: Трамп позорит страну на мировой арене
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трампарарамп

Вашингтон, 31 января 2019, 07:47 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позорит свою страну на мировой арене, заявил бывший госсекретарь США Джон Керри в своем письме сторонникам по Демократической партии, выдержки из которого на своем сайте опубликовал журналист Fox News.

«Трамп пренебрегает дипломатией и позорит нашу страну на мировой арене, подрывая основы нашей демократии», — пишет Керри.

По его словам, демократическая система США может не пережить еще один четырехлетний срок правления Трампа, а единственный способ «прекратить внутренний хаос — выигрывать выборы и избрать демократа в 2020 году».

Напомним, ранее Джон Керри заявил, что собирается обдумать свое участие в президентских выборах в США в 2020 году. В 2004 году Керри участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии США. Он набрал 48% голосов и уступил республиканцу Джорджу Бушу младшему.

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