Мюллер призвал не раскрывать улики против компании Пригожина

Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Ведущий «российское дело» спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, попросил суд отклонить ходатайство компании Евгения Пригожина Concord Management and Consulting LLC о раскрытии улик, поскольку это может повредить расследованию. Об этом говорится в документе, опубликованном в архиве суда.

По словам спецпрокурора, такое обнародование улик может повредить национальной безопасности США и послужить инструментом дискредитации процесса расследования дела о российском «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января юристы российской компании Concord Management and Consulting LLC потребовали от американского минюста обосновать предъявленные уголовные обвинения.

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